Село Таборы, Свердловская область, 20 ноября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Свердловской области завели уголовное дело по факту гибели при пожаре двоих детей. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

Его расследуют по факту причинения смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире дома в селе Таборы находились женщина и три её дочери. Две девочки погибли.