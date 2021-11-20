Брюссель, , 06:57 — REGNUM Специальный комитет Европарламента по искусственному интеллекту в цифровую эпоху выпустил проект резолюции, в которой выражается обеспокоенность военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в сфере вооружений. Об этом 20 ноября сообщает RT.

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В документе говорится, что разработки ведутся в странах, где якобы невнимательно относятся к возникающим рискам.

«Европарламент обеспокоен военными исследованиями и технологическими разработками, связанными с системами поражающего наступательного вооружения без человеческого контроля, которые ведутся в таких странах, как Россия и Китай, без должного внимания к риску для человечества», — отмечается в резолюции.

Её составители сообщили также, что лидерские позиции в области разработок систем с искусственным интеллектом принадлежат США и Китаю, но в этом процессе участвуют другие государства — Канада, Индия, Израиль, Япония, Россия. При этом Евросоюз отстаёт от фаворитов этой гонки «фактически во всех категориях», что также вызывает беспокойство парламентариев.

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