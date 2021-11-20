Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Разведывательные службы США предполагали, что Китай тайно возводит военные объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, американское руководство начало получить данные от разведки о некой «подозрительной активности Китая» в порту Халифа возле Абу-Даби. Оценив спутниковые снимки местности, разведчики пришли к выводу, что китайские компании возводят некий военный объект.

Источники утверждают, что Белый дом начал давление на ОАЭ, чтобы прекратить строительство военного объекта. По их данным, после ряда переговоров между странами удалось остановить возведение объекта в порту.