Москва, 20 ноября 2021, 10:18 — REGNUM Завершен прием заявок на ежегодный конкурс «Доброволец Москвы». Об этом 20 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Всего на него поступило 858 заявок почти от 10 тысяч волонтеров. Большая часть из них подана в номинации «Я волонтер».
«Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек», — сказала Сергунина.
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