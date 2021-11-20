Москва, 20 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Завершен прием заявок на ежегодный конкурс «Доброволец Москвы». Об этом 20 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Gov-murman.ru Медали для волонтеров

Всего на него поступило 858 заявок почти от 10 тысяч волонтеров. Большая часть из них подана в номинации «Я волонтер».

«Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек», — сказала Сергунина.