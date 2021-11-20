Вашингтон, 20 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Российская сторона будет приветствовать логику, если она появится при обсуждении в США украинской проблематики, особенно в части исполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям. Об этом 19 ноября сообщили в посольстве России в Вашингтоне не своей странице в Facebook.

(сс) Aaron Siirila Посольство России в США

По мнению российских дипломатов, Вашингтон должен прислушаться к собственным экспертам, которые «дают взвешенные и разумные подсказки администрации США».

«Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж минских соглашений», — говорится в сообщении. — Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском».

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Заявление российского посольства поступило после комментария пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что в США согласны поддерживать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.