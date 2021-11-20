Село Таборы, Свердловская область, , 06:39 — REGNUM В селе Таборы Свердловской области двое детей погибли при пожаре. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пожар



Трагедия произошла ночью 20 ноября в квартире одного из домов по улице Красноармейская. В жилище находились трое детей и их мать. Когда они легли спать, произошло возгорание. Женщина и её дочь смогли эвакуироваться, а ещё две девочки трёх и десяти лет погибли. По предварительным данным, они скончались от отравления окисью углерода.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что всего на иждивении у женщины были пятеро детей. Они жили в трёхкомнатной квартире. При этом гражданка ранее была дважды судима. Отец детей работает вахтовым методом и ранее был много раз судим.