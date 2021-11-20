Нью-Дели, , 06:29 — REGNUM В штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии в результате вызванных муссонными ливнями наводнениями погибли не менее 17 человек. Об этом 20 ноября сообщает газета The Times of India.

Наводнение в Индии Indiannavy.nic.in

По её данным, ещё около 100 жителей региона числятся пропавшими без вести.

Ливни обрушились на штат Андхра-Прадеш вечером 18 ноября. В результате этого оказались размыты многие дороги региона, затоплены несколько посёлков. К участию в спасательной операции в ряде районов привлечены вертолёты ВВС Индии и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями. Для пострадавших власти разворачивают лагеря временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее четырёх человек погибли в штате Тамилнад на юге Индии из-за мощных ливней, обрушившихся на регион.

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