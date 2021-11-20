Нью-Дели, 20 ноября 2021, 06:29 — REGNUM В штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии в результате вызванных муссонными ливнями наводнениями погибли не менее 17 человек. Об этом 20 ноября сообщает газета The Times of India.
По её данным, ещё около 100 жителей региона числятся пропавшими без вести.
Ливни обрушились на штат Андхра-Прадеш вечером 18 ноября. В результате этого оказались размыты многие дороги региона, затоплены несколько посёлков. К участию в спасательной операции в ряде районов привлечены вертолёты ВВС Индии и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями. Для пострадавших власти разворачивают лагеря временного размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее четырёх человек погибли в штате Тамилнад на юге Индии из-за мощных ливней, обрушившихся на регион.
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