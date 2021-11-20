Куала-Лумпур, , 06:29 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 6355 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных на малазийской территории случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 2 575 888. Также за минувшие сутки в стране скончались 45 пациентов с коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 29 937 человек.

В настоящее время в королевстве числится 68 637 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 542 пациента проходят лечение в палатах интенсивной терапии, из них 268 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что 76,4% жителей Малайзии уже полностью прошли курс вакцинации против COVID-19.