Вашингтон, 20 ноября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Компьютерные системы крупного американского издательского дома Lee Enterprises Inc. были взломаны иранскими хакерами в 2020 году. Об этом 19 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Хакер

Минфин США 18 ноября ввёл санкции в отношении шести иранцев и IT-компании Emennet Pasargad. Утверждается, что попавшая под санкции компания и граждане в 2020 году предприняли попытку повлиять на результаты выборов.

Кроме того, была объявлена награда $10 млн за информацию об иранских хакерах, которые якобы пытались повлиять на выборы президента — Сайеде Хосейне Каземи и Саджаде Кашьяне. МИД Ирана, в свою очередь, назвал ввод новых санкций попыткой продолжить «отчаянную политику экс-президента США Дональда Трампа» по оказанию давления на Иран.

Уточняется, что медиакомпанией, сайт которой взломали в 2020 году иранские хакеры, была Lee Enterprises Inc. В самом издательском доме отказались от комментариев по поводу взлома сайта.