Москва, , 06:08 — REGNUM В субботу, 20 ноября, в Москве будет облачно, осадки (мокрый снег с дождём), местами налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ветер 76.mchs.gov.ru

В ночь на 21 ноября в Москве облачно, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер западный 5−12 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Атмосферное давление 724 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −1… +4 °C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В воскресенье, 21 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C, облачно, небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и мокрого снега на 20 ноября и ночь на 21 ноября объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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