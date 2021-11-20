Москва, 20 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Сильные дожди ожидаются во второй половине дня 20 ноября в Москве и в Подмосковье. Об этом 19 ноября сообщил журналистам начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Мокрая погода

Начиная с 14:00 мск и до вечера 20 ноября в Москве и Подмосковье ожидаются сильные осадки в виде дождя. Всего выпадет от 15% до 25% месячной нормы, это от 10 до 15 мм. В связи с непогодой в городе и пригороде возможны сильные заторы на дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в выходные дни Москву может накрыть сильный снегопад. Циклонический вихрь с Северной Атлантики принесёт с собой обильные осадки в виде снега и дождя.

Также сообщается, что 20 ноября и в ночь 21 ноября в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега.