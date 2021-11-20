Сеул, 20 ноября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3212 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 3194 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже в течение четырех дней подряд в Южной Корее выявляют более трех тысяч инфицированных ежесуточно. При этом в эти дни в республике был зафиксирован рекорд по заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 412 311. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 3244 человека.