Москва, , 05:57 — REGNUM В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и мокрого снега на 20 ноября и ночь на 21 ноября объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Скорость западного ветра в регионе будет достигать на порывах 15−20 м/с. В связи с этим в Москве жёлтый уровень погодной опасности будет действовать с 10:00 20 ноября до 04:00 21 ноября. В Подмосковье — с 09:00 20 ноября до 05:00 21 ноября.

В связи с мокрым снегом жёлтый уровень в Московском регионе будет действовать с 03:00 до 21:00 20 ноября. В связи с налипанием мокрого снега — с 03:00 до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, выпадения ледяных дождей можно ожидать в конце ноября в России.

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