Вашингтон, 20 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена проводит обзор учений армии США в Европе за последние годы, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Белый дом запросил у Пентагона список учений, которые в последние годы провели США в Европе с целью сдерживания России, а также их обоснования, администрация Байдена проводит обзор военных операций в воздухе, на суше и на море, предназначенных сдержать мощь Кремля и воодушевить союзников и партнеров в Европе», — заявляют источники.

По их данным, администрация президента США собирается получить полную картину по военным учениям, чтобы провести оценку ситуации и планировать новые маневры с учетом предыдущего опыта. При этом газета утверждает, что количество проводимых учений США в Европе значительно возросло в связи с растущей напряженностью в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Подчеркивается, что обзор учений Белый дом проводит не с целью прекратить военные маневры в Европе. Тем не менее администрация намерена изучить, не являлись ли учения слишком провокационными.