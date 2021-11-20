Тегеран, 20 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Реагируя на новые санкции, введенные против шести иранских физических и одного юридического лица, представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что действия Вашингтона свидетельствуют о продолжении провальной политики бывшего президента США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 ноября.

Осуждая новые санкции, введенные против Ирана, представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что попытка введения санкций американским правительством, основанная на предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, является продолжением провальной политики, начатой предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Иранский дипломат далее охарактеризовал новые санкции против Исламской Республики Иран как «весьма отчаянный шаг».

Хатибзаде также назвал необоснованными обвинения по поводу вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, которые уже давно используются Вашингтоном для отвлечения общественного мнения.