Тегеран, 20 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 19 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что предварительным условием для возвращения США к СВПД является снятие всех санкций эффективным и поддающимся проверке способом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Эффективное, полное и поддающееся проверке снятие санкций является ключевым условием для возвращения США к СВПД», — заявил Саид Хатибзаде.

Он отметил: «Если Соединенные Штаты вступят в переговоры в Вене с таким же настроем и будут готовы полностью отменить санкции, новое ядерное соглашение, безусловно, будет достигнуто в кратчайшие сроки».

«Однако мы хотим гарантий того, что Соединенные Штаты больше не будут высмеивать международное право», — сообщил иранский дипломат.

Хатибзаде подчеркнул: «Соединенные Штаты продемонстрировали, что они не могут соблюдать свои обязательства. Подпись президента США не так надежна и ценна. В связи с этим переговорная группа в Вене должна получить необходимые гарантии, демонстрирующие приверженность Вашингтона ядерной сделке».