Тегеран, 20 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. 19 ноября иранский футбольный клуб «Насаджи Мазандаран» объявил, что матч против тегеранского «Эстегляль» состоится в присутствии футбольных болельщиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Матч между футбольными командами «Насаджи Мазандаран» и «Эстегляль Тегеран» на пятой неделе Профессиональной лиги Ирана (IPL) состоялся на стадионе «Азади» в иранской столице в пятницу, 19 ноября.

Самое важное в текущем матче — это возвращение дорогих футбольных болельщиков на стадионы спустя 22 месяца с момента введения ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Свыше 5000 фанатов посетили культовый стадион Grand Azadi в Тегеране, чтобы поболеть за любимую команду.

Ранее министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 128 734, при этом суточная смертность от COVID-19 снизилась до 100 человек.