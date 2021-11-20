Тегеран, , 08:17 — REGNUM 19 ноября представитель министерства энергетики Ирака заявил, что страна готова платить за газ, закупленный у Ирана для работы электростанций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью Mehr News Ахмад Муса заявил, что у министерства энергетики Ирака никогда не было проблем с оплатой текущих счетов по газу, закупленному у соседней страны.

Он также отметил: «Текущие долги перед Ираном принадлежат министерству финансов Ирака. В свою очередь, министерство энергетики сообщило всем сторонам, включая правительство и парламент страны, что задолженность должна быть погашена в скорейшие сроки».

В предыдущих заявлениях предполагалось, что Ирак достиг соглашения с Ираном о погашении всей задолженности, связанной с импортом газа и электроэнергии. По последним оценкам, долг Багдада перед Тегераном составляет свыше 7 миллиардов долларов.