Тегеран, 20 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 19 ноября посол Ирана в Ереване Аббас Бадахшан Зохури встретился с исполняющим обязанности председателя Высшего судебного совета Армении Гагиком Джахангиряном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи обе стороны рассмотрели пути активизации судебного сотрудничества между Арменией и Ираном.

Исполняющий обязанности главы Высшего судебного совета Армении пригласил представителей судебной власти Исламской Республики Иран посетить его страну и подписать меморандум о взаимопонимании в целях оказания взаимной помощи.

Посол Ирана, в свою очередь, выразил благодарность за подготовку почвы для проведения такой встречи, отметив, что подписание предлагаемого меморандума о взаимопонимании сыграет ключевую роль в укреплении взаимных связей в судебной сфере.

Далее дипломат заявил, что он сделает все возможное, чтобы проложить путь для ускорения взаимодействия между делегациями обеих сторон. Зохури также выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет расширяться во всех областях, представляющих взаимный интерес.