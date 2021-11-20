Тегеран, , 08:27 — REGNUM В ходе встречи официальных лиц Грузии и Ирана в Тбилиси обе стороны достигли соглашения об увеличении объемов экономического и торгового сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 ноября.

Посол Ирана в Тбилиси Акбар Гасеми встретился с министром экономики Грузии Натией Турнавой, а также главой совместной экономической комиссии, чтобы обсудить последние события, касающиеся двусторонних торговых обменов.

По данным посольства Ирана в Тбилиси, официальные лица двух стран рассмотрели различные вопросы, включая содействие экономическим обменам, эффективную борьбу с правонарушениями, способы продвижения экономических возможностей для предпринимателей, реэкспорт, а также устранение препятствий для иранских инвесторов.

Турнава и Гасеми также обсудили пути решения других вопросов, таких как проведение экономических и торговых выставок на уровне провинций, разработка программ по расширению дорожных сетей, проведение шести секционных сессий по коридору между Персидским заливом и Черным морем, а также продвижение стартапов.

Грузия и Иран имеют тесные экономические и политические отношения. Согласно данным IRNA, в настоящий момент на территории Грузии зарегистрированы сотни иранских компаний.