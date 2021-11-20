Тегеран, , 08:32 — REGNUM 19 ноября министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Эззатолла Заргами подчеркнул необходимость сохранения иранской культуры, архитектуры и искусства, призвав иранцев представить свою богатую культуру другим народам мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время осмотра проекта реконструкции первого бутик-отеля в Зенджане (северо-запад Ирана) министр отметил, что бутик-отель демонстрирует сочетание науки, культуры и искусства, представляя иранские и исламские ценности.

Он подчеркнул, что планировка бутик-отеля отражает старинную и ценную архитектуру города. «Таким образом, будущие поколения смогут также стать очевидцами прекрасной архитектуры старинных домов в Зенджане», — заявил Заргами.

Иранский чиновник также посетил рынок ремесленных изделий в Зенджане и провел переговоры с местными торговцами. «Производство изделий ручной работы может помочь сохранить традиционные области искусства, создать рабочие места и улучшить экономическую ситуацию», — отметил министр.

Согласно сообщению IRNA, рынок ремесленных изделий Зенджана представляет медную посуду, вышивальные изделия, традиционных иранских кукол, изделия из дерева, кожи, драгоценных камней и калямы ручной работы.