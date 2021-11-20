Тегеран, , 08:33 — REGNUM 19 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что недавнее антииранское заявление Соединенных Штатов и Евротройки (Великобритании, Франции и Германии) не заслуживает особого внимания. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно официальному сайту МИД Ирана, Хатибзаде обратился к журналистам, заявив, что совместное заявление западных держав является фальшивым, в связи с чем оно не заслуживает никакой ответной реакции.

«Администрация США нарушила резолюцию 2231 ООН и вышла из иранской ядерной сделки 2015 года, неся ответственность за нынешнюю ситуацию», — отметил пресс-секретарь, заявив, что Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая имеет темную историю применения ядерного оружия, а также вмешивается во внутренние дела других стран.

Ссылаясь на заявления некоторых арабских государств, он заявил, что эти страны несут ответственность за вторжение в Йемен и не в состоянии выдвигать обвинения против других.