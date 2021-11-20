Киев, 20 ноября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве в космической сфере подписали Канада и Украина. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба посольства Украины в Канаде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Совместное заявление о сотрудничестве было подписано космическими агентствами Украины и Канады в Галифаксе. 19 ноября состоялась торжественная церемония закладки «первого камня» пусковой площадки совместного проекта двух стран по созданию космопорта в Новой Шотландии.

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай уточнил, что проект включает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод».

Украинско-канадский проект реализует канадская компания Maritime Launch Services. Реализация проекта создаёт предпосылки для долгого совместного сотрудничества двух стран в космической сфере.

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