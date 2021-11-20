Женева, Швейцария, 20 ноября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) призвала китайские власти предоставить доказательства местонахождения теннисистки Пэн Шуай после её сообщения о сексуальном насилии, заявила 19 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Лиз Тросселл.

Главный зал ООН в Женеве

«Было бы важно получить доказательства её местонахождения и благополучия, и мы настоятельно призываем провести расследование с полной прозрачностью в отношении ее утверждений о сексуальном насилии», — сказала она.

В ООН обеспокоены тем, что Шуай пожаловалась на случай сексуального насилия в социальной сети 2 ноября и после этого не выходила на связь. В США предупредили, что Женская теннисная ассоциация (WTA) может прекратить проводить турниры в Китае, если не будет удовлетворена ответами китайской стороны на обвинение в сексуальном насилии.

В свою очередь китайский канал CGTN обнародовал письмо Шуай, в котором та заявила, что новость о сексуальном насилии не соответствует действительности, а сообщения от WTA публикуются без её согласия.