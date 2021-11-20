Красноярск, 20 ноября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В субботу, 20 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −12… −10 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Станислав Жуковский. Зима

В 08:50 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 20 на 21 ноября ожидается до −11… −9 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 ноября, в Красноярске до −6… −4 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −8… −6 °C, без осадков.

В понедельник, 22 ноября, в Красноярске ожидается до −3… +0 °C днём и до −2… +0 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый южный ветер до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица.

20−22 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.