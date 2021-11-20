Варшава, , 05:10 — REGNUM Белорусская сторона вновь доставила сотни мигрантов на границу и подтолкнула их к попытке нелегально пройти на территорию Польши, заявила 19 ноября представитель польской пограничной службы Анна Михальская. Об этом сообщило агентство Reuters.

Колючая проволока © Наталья Диева

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«Привезли больше мигрантов к месту, устроили принудительную попытку перехода, — сказала Михальская. — Сначала было 100 человек, но впоследствии белорусская сторона привезла еще людей на грузовиках. Потом было 500 человек».

По её словам, инцидент произошёл 18 ноября поздно вечером, когда лагерь уже разбирали. Михальская заявила также, что белорусские военные ослепили польских пограничников лазерами, а мигранты бросали брёвна сотрудников погранслужбы.

Ранее польская погранслужба сообщала, что нелегальные мигранты, стоявшие лагерем у пограничного перехода «Брузги-Кужнице» на границе Польши и Белоруссии, ушли.

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