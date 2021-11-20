Москва, 20 ноября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Въезд в Россию 140 317 иностранных граждан запретило с января по сентябрь МВД РФ. Об этом сказано в статистических материалах по миграционной ситуации, опубликованных 19 ноября пресс-службой ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

За период с января по сентябрь было направлено 140 тыс. 317 представлений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели практически не изменились. С января по сентябрь 2020 было отказано во въезде в Россию 141 тыс. 663 мигрантам.

В подавляющем большинстве случаев речь идёт о гражданах из ближнего зарубежья, прибывших в безвизовом порядке. Самыми распространёнными причинами для отказа во въезде в Россию являются незаконная трудовая деятельность и нарушение сроков пребывания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости упростить процедуры по предоставлению соотечественникам российского гражданства.