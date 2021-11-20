Тюмень, 20 ноября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. В Тюмени нашлись хозяева алабаев, которые загрызли бигля и искусали его хозяйку. Об этом сообщает портал 72.ru.

shelma25 Алабай

Напомним, инцидент произошёл вечером 3 ноября 2021 года. Два алабая бегали по коттеджному посёлку в Тюмени без намордников. Женщина гуляла со своей собакой породы бигль возле собственного дома. Огромные алабаи растерзали её питомца, нанесли травмы ей. Полиция подключилась к поиску хозяев опасных собак. На данный момент тюменку выписали из больницы.

Однако хозяева алабаев нашлись сами после громкого резонанса в прессе. По их словам, рабочие не уследили за собаками, которые выбежали через открытые ворота.

«Мы по-мирному обсудили случившееся, хозяева сказали, что будут более тщательно следить за животными и подобного больше не повторится. Хозяевам больших собак нужно быть аккуратнее и следить за животными, поскольку они могут представлять большую опасность», — отметила пострадавшая, добавив, что владельцам алабаев грозит штраф.

В Тюмени отловом безнадзорных животных занимается МКУ «Леспаркхоз», отмечает издание «Вслух.ру». Директор данного предприятия Сергей Нефёдов сообщил, что из общего числа отловленных собак и кошек домашние составляют примерно 5−6%. В Тюменской области средний штраф для хозяев за безнадзорный выгул животных составляет 538 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Советском (ХМАО) 7 ноября 2021 года большой бродячий пёс покалечил пятилетнего ребёнка.