Москва, 20 ноября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в России постепенно идёт на спад, что позволяет сделать прогноз об улучшении ситуации после очередной волны, сообщил 20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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"Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая», — отметил он.

По словам вирусолога, данные позволяют построить математическую модель и если тенденция к снижению заболеваемости закрепится, то «можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации».

«Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — подчеркнул Бутенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что смертность от COVID-19 в РФ обновила максимум третий день подряд — за сутки ушли из жизни 1254 человека. Накануне от ковида скончался 1251 житель России.