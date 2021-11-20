Токио, , 04:47 — REGNUM В правительстве Японии началось обсуждение конкретных шагов по использованию нефти из стратегического резерва для стабилизации цен. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 20 ноября сообщает газета Nikkei.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Законодательство страны предусматривает использование резервов нефти при недостаточных поставках из-за стихийного бедствия или глобальных проблем на рынке. По данным на конец сентября, в десяти государственных и частных хранилищах на территории Японии находилось 74,25 млн килолитров нефти, которых достаточно для обеспечения потребностей страны в течение 235 дней.

Напомним, что правительство Японии использовало нефть из стратегического резерва после землетрясения и цунами 2011 года и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена обратилась к властям нескольких стран с просьбой вывести на рынок часть их стратегических запасов нефти. Ранее ряд японских СМИ опубликовали информацию о том, что правительство «без энтузиазма» восприняло просьбу США о продаже нефти из национальных резервов.

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