Уссурийск, Приморский край, 20 ноября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Крупный пожар общей площадью около 1400 кв. метров был ликвидирован на складе пластиковых изделий в городе Уссурийске. Об этом 20 ноября сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

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Информация о пожаре на отдельно строящемся складе была получена региональным ведомством в 01:11 по местному времени (18:11 мск 19 ноября). Загорелось металлическое складское помещение, расположенное на улице Резервной.

В ликвидации пожара принимали участие 42 человека и 13 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано в 04:09 по местному времени (21:09 мск 19 ноября). Пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства и причины, приведшие к возгоранию на складе, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации открытого горения в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге.