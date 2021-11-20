Вашингтон, , 04:22 — REGNUM В руководстве Североатлантического альянса (НАТО) пока отсутствует консенсус относительно вступления Украины, и вопрос не находится в повестке дня самого альянса, заявил 19 ноября журналистам украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон.

Алексей Резников Y27

«Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», — объяснил он.

По словам Резникова, Киева требуют проводить реформы и «делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО». Об этом киевским властям ранее сообщал генеральный секретарь Североатлантического альянсаЙенс Столтенберг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе встречи 18 ноября министры обороны США Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили наращивание Украиной своего военного потенциала.

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