Вашингтон, 20 ноября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Некоторые владельцы электромобилей Tesla из-за технического сбоя программного приложения испытали трудности с доступом в салон своих автомобилей. Об этом 19 ноября сообщает телеканал NBC.

Tesla model 3

По его данным, на невозможность попасть в свой автомобиль Tesla в социальных сетях пожаловались как минимум несколько десятков человек. В качестве причины столь строптивого поведения высокотехнологичной машины называется некорректная работа приложения компании.

Массовые сообщения о сбоях в электронных системах Tesla также зафиксировал сервис Downdetector, который мониторит работу наиболее популярных интернет-ресурсов.

К настоящему моменту официального комментария представителя Tesla по поводу возникшей ситуации ещё не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько иностранных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. В их числе — Tesla, BMW, MAN Truck & Bus.

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