Токио, , 04:13 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи на территории японской столицы Токио, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение Smchealth.org

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в районе Сугинами на западе города. Глубина залегания очага сейсмособытия составила около 100 километров. Сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки разной интенсивности ощутили и жители префектур Ибараки и Сайтама.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Турции. Его эпицентр находился в 56 километрах от Эрзурума. По предварительным данным, пострадавших не было.