Екатеринбург, , 04:09 — REGNUM Открытое горение ликвидировано на деревообрабатывающем предприятии в Екатеринбурге. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар skeeze

Возгорание произошло в цеху деревообработки на предприятии, расположенном на улице Бурильщиков. В 02:48 по местному времени (00:48 мск) спасателям удалось локализовать пожар на площади 1300 кв. метров. На территории цеха горела готовая продукция и деревообрабатывающие станки.

Для бесперебойной подачи воды к месту пожара были проложены три магистральных линии в 1080 метров. Мониторинг обстановки ведётся с помощью беспилотников. На настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение, продолжается проливка конструкций и ликвидация очагов тления. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на деревообрабатывающем комбинате в Екатеринбурге.

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