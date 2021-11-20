Амстердам, 20 ноября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек пострадали во время беспорядков в городе Роттердам в Нидерландах, 20 ноября передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на мэра города Ахмеда Абуталеба.

Цитата к/ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Бунт

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате случившегося. По словам мэра, полиция взяла под контроль ситуацию в центре города. В ходе беспорядков были задержаны не менее 20 протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Роттердаме прошла акция протеста из-за ограничительных мер, введенных в Нидерландах для борьбы с пандемией коронавируса. Демонстрация переросла в беспорядки. Полиция открыла предупредительный огонь по протестующим и применила против них водометы.