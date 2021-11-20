Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Военные эксперты США и НАТО пока не понимают всех возможностей системы противоракетной и противоспутниковой обороны С-550, о разработке которой сообщили в России, написал 19 ноября обозреватель Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

ЗРС Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье говорится, что информация о технических характеристиках новой боевой платформы держится в секрете, однако, допускает автор, она превзойдет американские системы THAAD вместе с Aegis и будет эффективнее российских систем С-400 и С-500.

К настоящему времени известно, что ЗРК С-550 будет специализироваться на перехвате межконтинентальных баллистических ракет и борьбе с угрозами из космоса, и пока Пентагон оценивает степень её опасности для НАТО, а российские специалисты готовят её к поставкам в армию 2025 году.

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