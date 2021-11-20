Техас, США, 20 ноября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Один пилот погиб, еще двое получили травмы в результате ЧП с участием двух учебно-тренировочных самолётов на авиабазе ВВС США Лафлин в американском штате Техас. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба военной базы.

Самолёт в небе

Уточняется, что в инциденте речь идёт о двух учебно-тренировочных реактивных самолетах Т-38С Talon. Один из пилотов погиб на месте, один из двух пострадавших был доставлен санавиацией в госпиталь. Его состояние оценивается медиками как критическое. Второму пострадавшему была оказана медпомощь на месте ЧП.

Иные обстоятельства и причины инцидента, произошедшего на военной базе, не разглашаются. В настоящее время начато расследование произошедшего.

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