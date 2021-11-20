Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Использование бустерной дозы вакцин от коронавирусной инфекции фармкомпаний Moderna и Pfizer/BioNTech для ревакцинации совершеннолетних жителей США одобрено Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов страны (FDA). Об этом фармрегулятор сообщил 19 ноября на своем сайте.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новую инъекцию можно сделать спустя полгода после получения последней дозы из двух необходимых при первичной вакцинации от COVID-19. Отмечается, что при ревакцинации препаратом Moderna будет вводиться половина от обычной дозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября главный американский инфекционист США Энтони Фаучи призвал провести скорейшую ревакцинацию от коронавирусной инфекции среди всех совершеннолетних жителей США, которые сделали прививки полгода назад или ранее.

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