Брюссель, 20 ноября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы создать прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространённом 19 ноября после телефонных переговоров с президента организации Шарля Мишеля с главами обеих стран.

Mil.am Позиции армии Армении

«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — говорится в сообщении.

Мишель позвонил Пашиняну и Алиеву в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха и для подготовки к предстоящему саммиту «Восточного партнерства». Предполагается, что 15 декабря в Брюсселе состоятся двухсторонние встречи с главами Армении и Азербайджана.

Читайте также: Пашинян обвинил Азербайджан в новом витке эскалации

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Баку всегда поддерживает региональное сотрудничество, поэтому вполне возможно, что Армения в будущем присоединится к энергетическим проектам Азербайджана.