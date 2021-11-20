Хабаровск, 20 ноября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России 19 ноября выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Ту-95МС

Ракетоносцы Ту-95МС взлетели с аэродрома «Украинка», расположенного вблизи города Белогорска в Амурской области. После прохождения Анадыря они прошли по кольцевому маршруту, максимально приближённому к восточному побережью Аляски (США).

пресс-служба Минобороны РФ «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа».

Полёт «стратегов» выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Его продолжительность составила около 10 часов.

Бомбардировщики и ракетоносцы дальней авиации ВКС России регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны России опубликовало видео совместного воздушного патрулирования Японского и Восточно-Китайского морей самолётами ВКС России и ВВС Китая.

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