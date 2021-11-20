Вашингтон, , 03:22 — REGNUM В Сенат США внесли предложение о возможных санкциях против России на случай «вторжения на Украину». Соответствующую инициативу выдвинул сенатор-демократ Роберт Менендес, сообщает портал Axios.

Санкции, санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что законодатель предложил внести очередную поправку в военный бюджет США, которая предусматривает санкции против российских чиновников, проекта газопровода «Северный поток — 2», финансовых учреждений России, а также против суверенного долга. Предполагается, что эти санкции будут вводиться в случае российского «вторжения на Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять членов палаты представителей Конгресса США направили обращение к главе Госдепа Энтони Блинкену, в котором раскритиковали слабую позицию главы Белого дома Джо Байдена по отношению к России. Конгрессмены призвали увеличить военную помощь Украине, а также ввести санкции против крупных российских компаний.

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