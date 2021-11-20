Москва, , 03:20 — REGNUM Выпадения ледяных дождей можно ожидать в конце ноября в России. Об этом предупредил 19 ноября климатолог Игорь Леонов в интервью радио Sputnik.

Ледяной дождь Фото пресс-службы правительства Калужской области

По словам специалиста, ледяные дожди характерны для холодного времени года, а точнее, для поздней осени, зимы и начала весны. Опасаться их нужно в период, когда наблюдается погода с температурой −1…−10 градусов, но при этом ожидается потепление. Такой процесс связан с выходом в европейскую часть России средиземноморских циклонов, которые приходят с Чёрного моря или с юга Европы.

Совсем необязательно ледяной дождь может привести к гололедице или к падению деревьев. Разрушительные последствия наступают только тогда, когда ледяная корка достигнет определённой толщины.

«Опасным считается, если толщина отложения льда после дождя составляет больше 20 миллиметров. Это может привести к обрыву линий электропередач, к массовому падению деревьев и обледенению наружных конструкций», — пояснил климатолог.

По мнению специалиста, предпосылок к такого рода природным катастрофам сейчас в России нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов России ожидаются аномальные холода, в том числе морозы до — 30 градусов.

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