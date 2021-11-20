Москва, 20 ноября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Российско-турецкие двусторонние отношения стали одной из тем телефонной беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, 19 ноября сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Кроме того, стороны обсудили и ряд региональных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях саммита стран — членов «Группы двадцати» (G20) в Риме.