Вашингтон, 20 ноября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах во время беспорядков судом присяжных, поздравил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Поздравления Кайлу Риттенхаусу за то, что его признали невиновным во всех обвинениях… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?» — отметил Трамп.

Напомним, суд присяжных в городе Кеноше в американском штате Висконсин оправдал Риттенхауса по всем пунктам обвинения, выдвинутого по делу об убийстве двух человек в ходе беспорядков в 2020 году. На момент инцидента Риттенхаусу было 17 лет, в случае обвинительного приговора ему грозил пожизненный тюремный срок. Процесс над подростком стал самым громким за последнее время в США, его транслировали по телевизору в прямом эфире, присяжным для вынесения окончательного вердикта по делу понадобились почти сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден призвал не допускать беспорядков в стране из-за оправдания присяжными Риттенхауса.