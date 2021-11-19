Вашингтон, 20 ноября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Студия 343 Industries объявила, что разработка Halo Infinite завершена и игра полностью готова к релизу. Публикацию она разместила 20 ноября на twitter-странице франшизы.

343 Industries Halo Infinite

«Увидимся 8 декабря, спартанцы», — написала в посте администрация аккаунта, тем самым напомнив геймерам про дату полноценного релиза Halo Infinite. Публикацию она сопроводила анимацией с главным героем серии Мастером Чифом.

https://twitter.com/Halo/status/1461771532959580160

Напомним, 343 Industries запустила многопользовательский компонент Halo Infinite 15 ноября 2021 года, в 20-летнюю годовщину выхода оригинальной игры Halo: Combat Evolved. Сюжетно новая игра будет прямым продолжением Halo 5: Guardians, релиз которой состоялся 27 октября 2015 года.