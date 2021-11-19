Вашингтон, 20 ноября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Все похищенные сотрудники бывшего посольства США в Йемене должны быть освобождены. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном 19 ноября пресс-службой Госдепартамента.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Глава госдепа осудил захват и плохое содержание удерживаемых лиц. Кроме того, Блинкен призвал хуситов (йеменское движение «Ансар Алла») прекратить угрозы и покинуть комплекс дипмиссии, который они захватили ранее. Госсекретарь отметил, что «тесно консультируется с международными партнерами, в том числе членами Совета Безопасности ООН» по указанному инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября хуститы захватили комплекс бывшего посольства США в йеменской столице Сана и взяли в заложники 25 местных сотрудников, которые являются гражданами Йемена. 18 ноября Совет Безопасности ООН потребовал освободить похищенных лиц и покинуть занятое здание.