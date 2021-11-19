Екатеринбург, 20 ноября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии и складе в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Свердовской области.

Tammy Sue Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в цеху по обработке дерева на улице Бурильщиков. Огонь также охватил склад с древесиной. Общая площадь возгорания оценивалась в 1,3 тыс. квадратных метров. От пожара также обрушилась кровля цеха.

В тушении пожара принимают участие 74 человека личного состава и 12 единиц спецтехники. В настоящее время возгорание локализовано, предпринимаются меры по его окончательной ликвидации.