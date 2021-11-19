Минск, 20 ноября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Произошедший 16 ноября резонансный инцидент на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брузги» («Кузница» — с польской страны) стал одной из центральных тем интервью Александра Лукашенко британской медиакорпорации «Би-би-си». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он обвинил Польшу в нарушении государственной границы Белоруссии с помощью спецсредств.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

В публикации на сайте президента постсоветской республики вместо стенограммы изложена интерпретация в таком виде: «Акты жестокости польских силовиков в отношении беженцев, в том числе беременных женщин и детей, — использование на холоде водометов, содержащих химические примеси, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами — все эти и многие другие факты надежно зафиксированы и стали достоянием общественности. Однако обозреватель Би-би-си в своем вопросе отметил только «камни и палки» в руках самих беженцев».

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«Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве из 2,1 тыс. человек они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел польский офицер и начал объяснять (слава богу, мы это засняли, там даже голос слышен), что вот таким образом надо сделать: в пункте пропуска подать заявление, и мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись (из лагеря в лесу возле границы. — Прим. авт.) и туда пошли», — поведал Лукашенко.

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Далее, по версии Лукашенко, не было атаки нелегалов с белорусской территории с камнями, а они стали на колени перед польскими офицерами. Лукашенко упорно называл нелегальных мигрантов «беженцами», а стражей государственной границы Польши он сравнил с «фашистами».

"Понимая, что их уже пропустят, наверное, или заявление возьмут. Они стали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка, — сообщил Лукашенко. — Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные».